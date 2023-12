Glauchaus „Pyro-Tommy“ hat eine Botschaft zum Silvesterfeuerwerk

Jetzt steht es fest: Die 15. Auflage des großen Feuerwerks zum Jahreswechsel in Glauchau findet auf dem Simmelparkplatz statt. Doch das kostet richtig Geld.

Sein Lager ist gut gefüllt. Die Batterien sollten für mehr als eine halbe Stunde Feuerwerk ausreichen. Zum Gespräch mit der „Freien Presse“ bringt Tommy Ritter aus Glauchau nur ein paar von den Batterien mit, als Beiwerk für das Foto. Treffpunkt ist der Parkplatz am Simmel-Markt in Glauchau, an der Seite der Dietrich-Bonhoeffer-Straße,...