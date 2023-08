Goetheweg in Glauchau ist bis Mai 2024 dicht

Weil ein Wassersammler in offener Bauweise saniert werden muss, ist eine Verbindung am Rosarium in Glauchau wohl bis Mai 2024 gesperrt.

Glauchau. Unterirdische Bauarbeiten gehen in Glauchau ab der kommenden Woche mit einer Straßensperrung einher. Weil der Hirschgrundsammler saniert wird, wird der Goetheweg laut Stadtsprecherin Bettina Seidel auf Höhe der Parkplätze vor dem Rosarium „längerfristig“ voll gesperrt. Betroffen sei der Bereich ab Anfang Park Am Rosarium bis zur Kreuzung Hans-Sachs-Weg/Goetheweg. Für den ersten Bauabschnitt soll das Teilstück des Goethewegs ab 7. August bis Ende Dezember 2023 gesperrt werden. In der Winterpause kann die Baustelle aufgrund der Größe und offenen Bauweise laut Stadtsprecherin Seidel nicht beräumt werden. Die gesamte Bauzeitdauer wird voraussichtlich bis Mai 2024 andauern. Umleitung wird ausgeschildert Der Parkplatz auf Höhe Rosarium muss während der Bauphasen fast vollständig gesperrt werden. Die Stadtverwaltung empfiehlt, auf die Parkplätze P2, P3 und P4 sowie auf umliegende Straßenzüge auszuweichen. Die Zufahrt zur Kita „Regenbogen“ ist während der Sperrung nur aus Richtung Wettiner Straße möglich. Für Fußgänger steht jederzeit ein Gehweg offen. Ebenso steht der Park Am Rosarium in Richtung Grundschule „Am Rosarium“ Fußgängern immer offen. Die Umleitung wird über die August-Bebel-Straße, Chemnitzer Platz, Pestalozzistraße und Wettiner Straße ausgeschildert. Die Bushaltestelle „Theater“ der Linie 101 wird zur Haltestelle Heinrichshof verlegt. (kru)