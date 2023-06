Hausbesitzer in Waldenburg wütend: Schmierfinken verschandeln Fassaden

Die Seniorin, die an der Bahnhofstraße in Waldenburg wohnt, muss auf dem Weg zum Netto-Markt am gläsernen Buswartehäuschen vorbei und ist entsetzt: „Die Jugend weiß wohl nicht, wie sie sich sinnvoll beschäftigen kann“, sagt die 76-Jährige und legt nach: „Das ist eine Schweinerei. Ab und zu gab es zwar mal Schmierereien an der Brücke....