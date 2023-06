Spielplatz verschandelt: Glauchau setzt Belohnung aus

Eine Glauchauerin kann nur noch mit dem Kopf schütteln: Fast alle Geräte des Spielplatzes Am Karlsweg und die Säulen der überdachten Sitzecke sind mit Schmierereien verschandelt worden. „Mein Sohn liebt es, dort zu spielen. Es ist schade, dass ein so schöner Spielplatz so aussehen muss“, moniert die Mutter in den sozialen Netzwerken. Und damit ist...