Havarie an Trinkwasserleitung sorgt für Schäden am Wichernweg in Meerane

Die RZV-Leitstelle hat am Mittwochmittag eine Info zum Defekt erhalten. Eine Baufirma soll sich um die Schadensbeseitigung kümmern.

Nach einer Havarie an einer Trinkwasserleitung gibt es Verkehrsbehinderungen auf dem Wichernweg in Meerane. Der Schaden wurde am Mittwoch gegen 12.15 Uhr an die Leitstelle des Regionalen Zweckverbandes Wasserversorgung Lugau-Glauchau (RZV) gemeldet. Betroffen ist eine rund 90 Jahre alt Graugussleitung mit einem Durchmesser von 15 Zentimetern....