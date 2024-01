Hochwasserschutz in Niederlungwitz funktioniert nicht

Das letzte Hochwasser in Niederlungwitz zu Weihnachten hat es gezeigt: Ohne den zweiten Bauabschnitt sind alle bisherigen Investitionen am Lungwitzbach für die Katz.

Der Schreck steckt den Niederlungwitzern noch in den Gliedern. So etwas wie am Heiligabend sollte so schnell nicht wieder passieren: Das Hochwasser des Lungwitzbaches verhagelte den Anwohnern die Feiertage. Der Bach trat einmal mehr über die Ufer, obwohl es bereits Hochwasserschutzmaßnahmen entlang des Baches gab, allerdings nur in einem ersten...