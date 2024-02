In Glauchau und Waldenburg sind die Störche zurück

Meister Adebar ist in die Region zurückgekehrt und hat mit dem Nestbau begonnen.

Die beliebten Frühlingsboten sind wieder da. Seit einigen Tagen werden in Glauchau und in Waldenburg Störche gesichtet, die an ihren Nestern bauen. In Glauchau handelt es sich um die Gelectra-Esse an der Wehrstraße. Dort nisten Störche schon seit vielen Jahren. Ihre Wiederkehr jedes Jahr im Februar ist für die Glauchauer immer ein besonderes...