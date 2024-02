Störche klappern in der Glauchauer Region ungewöhnlich früh

Die Anzahl der Störche, die bereits im Februar ihre Nester im Landkreis Zwickau bezogen haben, ist sehr hoch. Das überrascht.

Es schnäbelt schon kräftig. Im Storchennest auf der Glauchauer Gelectra-Esse an der Wehrstraße hat sich in diesem Jahr ungewöhnlich früh ein Storchenpaar breit gemacht. Meldungen darüber gibt es seit mehreren Tagen. Ilka Bachmann beispielsweise, die am Glauchauer Gründelteich das Eiscafé betreibt, hat bereits am 13. Februar zwei Störche...