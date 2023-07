„Klanggrube“ Oberwiera zum letzten Mal in der Sandgrube

Am Sonnabend findet die „Klanggrube“ in Oberwiera zum letzten Mal statt. Denn in der Sandgrube, wo das Musikfestival steigt, soll laut Organisator Nick Oelsch in Zukunft wieder Sand abgebaut werden. „Wir wollen es noch einmal richtig krachen lassen“, sagt Oelsch, der noch nicht sagen kann, wo und wie es in Zukunft weitergeht.