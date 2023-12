„Kleinstes Museum“ von Glauchau zeigt DDR-Alltag

In das Guinness-Buch der Rekorde kam das „Kleinste Museum“ in Glauchau zwar nicht, dafür sorgt es anderweitig für Aufsehen. Die DDR-Geschichte und der 7. Oktober werden thematisiert.

Lange Zeit war es still um das „Kleinste Museum“ in Glauchau. Doch jetzt haben die Schülerinnen und Schüler der AG Geschichte im Glauchauer Gymnasium das Minimuseum neu bestückt. Thema: DDR, was war, was bleibt? Zu sehen sind DDR-typische Gegenstände, etwa Kittelschürze, Knusper-Flocken oder verschiedene Fahnen. „Ein Teil davon stamm...