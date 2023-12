Knut Kielmann lädt Glauchauer zum Weihnachtsliedersingen ein

Wegen der Bauarbeiten am Bahnhof findet die Veranstaltung am Sonntag im Ratshof statt

Das beliebte Weihnachtsliedersingen in Glauchau muss wegen der Baumaßnahmen am Bahnhofsgebäude in den Ratshof verlegt werden. Das hat der Quartiersmanager im Fördergebiet „Scherberg“, Peter Dittmann, mitgeteilt. Mit dem Ratshof sei ein durchaus ebenbürtiger Veranstaltungsort gefunden worden. Beginn des Weihnachtsliedersingens ist am...