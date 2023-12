Kommentar zum Feuerwehrgerätehaus Reinholdshain: Bitteschön, wir helfen gern

Im Ernstfall fragen die Retter nicht danach, wie viel Strafgelder man in letzter Zeit so bezahlt hat

Ganz ehrlich, wer ist mit seinem Fahrzeug noch nicht in den Blitzer an der Staatsstraße 288 bei Glauchau-Höckendorf geraten oder war anderweitig im Glauchauer Stadtgebiet mit seinem fahrbaren Untersatz zu schnell? Etwa in Tempo-30-Bereichen vor Schulen und Kitas oder Altenheimen passiert das mal schnell, wenn die Stadt ihr eigenes Blitzgerät in...