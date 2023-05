Kommentar zum Glauchauer Durchgang: Vorhaben in dieser Dimension überflüssig

Einmal mehr sind die Glauchauer Stadträte damit unzufrieden, was aus ihren Baubeschlüssen so geworden ist. Das war im Fall des Schlossvorplatzes so oder auch beim Pflaster im Innenhof von Schloss Forderglauchau. Und das ist im Fall des umstrittenen Durchgangs von der Fußgängerzone zur Gewerbegasse wieder so.