Konzert von Glauchauer Chor wird mitgeschnitten

Für den „Musikalischen Adventskalender des Sächsischen Chorverbandes wird am Mittwoch in der Kirche Gesau der Georgius-Agricola-Chor aufgenommen.

Das Weihnachtskonzert am Mittwoch in der Kirche Gesau ist für den Glauchauer Georgius-Agricola-Chor ein ganz besonderes. Denn der Auftritt, der um 19 Uhr in der Kirche St. Andreas beginnt, wird in Bild und Ton mitgeschnitten. Hintergrund ist der „Musikalische Adventskalender“, den der Sächsische Chorverband auf seiner Internetseite anbietet.