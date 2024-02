Meerane: Unbekannte schlagen Heckscheibe von VW Caddy mit Pflasterstein ein

Das Auto war laut Polizei von Montag bis Dienstagmorgen auf der Pestalozzistraße in der Nähe des Pestalozziplatzes abgestellt.

Bei einem Kleintransporter vom Typ VW Caddy, der auf der Pestalozzistraße in der Nähe des Pestalozziplatzes in Meerane abgestellt war, haben Unbekannte mit einem Pflasterstein die Heckscheibe eingeschlagen. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Dienstag weiter mitteilte, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Montag, 5.30...