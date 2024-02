Die Heckscheiben zweier Autos wurden in Meerane mit Pflastersteinen zertrümmert

In Meerane wurden zwei Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Mit Pflastersteinen haben Unbekannte in Meerane die Heckscheiben zweier geparkter Fahrzeuge zerstört. Zwischen Montagmorgen 5.30 Uhr und Dienstagmorgen 6.30 Uhr wurde ein blauer VW Caddy an der Pestalozzistraße beschädigt. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit 2000 Euro. Am Dienstag zwischen 7 Uhr und 12.50 Uhr wurde zudem die Heckscheibe...