Meerane und Hohenstein-Ernstthal: Musikschüler geben zwei Adventskonzerte

Besinnliche Klänge sind an diesem Samstag in Meerane und eine Woche später in Hohenstein-Ernstthal zu hören.

Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule „Clara Wieck" des Landkreises Zwickau gestalten an den nächsten Wochenenden zwei Adventskonzerte. Das hat Sebastian Brückner, Pressesprecher des Landratsamtes, mitgeteilt. Geboten werden sollen Programme mit besinnlichen Klängen zum Advent. Das erste Konzert findet an diesem Samstag in der...