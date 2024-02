Meerane: Zigarettenautomat hält Sprengversuch stand

Noch unbekannte Täter scheiterten in der Nacht zum Mittwoch an der Äußeren Crimmitschauer Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

In Meerane haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch erfolglos versucht, einen Zigarettenautomaten zu sprengen. Wie die Polizei mitteilte, machten sich die Täter zwischen 3 und 3.30 Uhr an einem Automaten zu schaffen, der sich an der Äußeren Crimmitschauer Straße zwischen Weberstraße und Amtsstraße befindet. Beim Versuch, ihn zu sprengen,...