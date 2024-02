Meeraner Bibliothek setzt auf Klima- und Umweltschutz

Eine Veranstaltungsreihe soll im Jahr 2024 viel Wissen vermitteln. Den Anfang machen drei Angebote für Kinder in den Winterferien.

Meerane.

In Meerane startet bald die Reihe „Kultur macht Natur – Fit für Nachhaltigkeit mit der Stadtbibliothek Meerane“. Sie soll Bürgerinnen und Bürgern Klima- und Umweltschutz näherbringen und praktische Tipps mitgeben, so Stadtsprecherin Alexandra Jost. In den Winterferien machen drei Veranstaltungen für Kinder den Anfang. „Umweltschutz für jeden Tag“ heißt es am Dienstag, 13. Februar um 10 Uhr für Kinder von sieben bis zehn Jahren. „Lesen vs. Basteln“ am Dienstag, 20. Februar um 10 Uhr richtet sich an Kinder ab acht Jahren. „Umweltschutz – aber richtig!“ mit Actionbound heißt es am Mittwoch, 21. Februar um 10 Uhr für Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren. Die Stadtbibliothek bittet jeweils um Reservierung. (kru) bibliothek@meerane.eu