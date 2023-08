Nach Lkw-Unfall in Meerane: Gummibärchen landen auf dem Müll

Das Schicksal der Gummibärchen ist besiegelt. Sie müssen entsorgt werden. Wie Michelle Baumann vom Autohaus Kalwis in Zwickau bestätigt, soll die gesamte Ladung, die der Lkw am Montagabend auf der Autobahn bei Meerane an Bord hatte, weggeworfen werden. Der polnische Lkw war in einen schweren Unfall verwickelt und verlor einen großen Teil...