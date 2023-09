Nahe Meerane entsteht ein Logistikzentrum: Warum es für Irritationen in Zwickau sorgt

Für die 20.000 Quadratmeter große Halle soll in den nächsten drei Monaten ein Mieter gefunden werden. Im Zwickauer Rathaus beschäftigen sich derweil Juristen mit dem Projekt – vor allem mit dessen Bezeichnung.

Eine Strecke von acht Kilometern legen Autofahrer auf der B 93 zurück. Von Mosel als nördlichster Stadtteil von Zwickau vorbei an Crimmitschau zur linken und Meerane zur rechten Seite bis zur Baustelle für ein neues Logistikzentrum in Ponitz. Am Rand des Dorfes, welches bereits in Ostthüringen liegt, entsteht eine Halle mit einer Grundfläche...