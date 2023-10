Naturalienkabinett Waldenburg lockt mit Gruseligem in den Herbstferien

Eine schaurige Führung und eine geführte Schnitzeljagd stehen nach Voranmeldung Ferienkindern offen. Am Samstag ist dann die Kreativität der Kinder gefragt.

Waldenburg.

Im Naturalienkabinett Waldenburg können Ferienkinder bis zum Ende der Ferien noch einige gruslig-schöne Momente erleben. Laut einer Mitteilung aus dem Tourismusamt der Stadt steht in der zweiten Herbstferienwoche ein Rätsel zum Thema „Grusel, Geister und Gespenster“ zur Lösung an. Am Donnerstag, 12. Oktober, jeweils ab 10 und 11.30 Uhr, erwartet Familien im öffentlichen Ferienprogramm eine geführte Schnitzeljagd, die im Idealfall zum Schatz des Apothekers führt. Am Samstag, 14. Oktober, werden zwischen 10 und 14 Uhr Gruselmasken gebastelt. Ab 17.30 Uhr sind starke Nerven bei einer Gruselführung gefragt. (kru)