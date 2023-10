Neubau B 175 bei Glauchau: Baumfällungen an der Auestraße

Ab Montag beginnen die Vorbereitungen für den Neubau der Flutrinnenbrücke in Glauchau. Dies ist Bestandteil des vierspurigen Ausbaus der B 175.

An der Auestraße in Glauchau werden ab Montag mehrere Bäume gefällt. Betroffen ist das Stück von der Kreuzung B 175 bis zum Frankenweg. Auf diesem Areal sollen um die 40 Bäume abgesägt sowie Buschwerk entfernt werden. Das hat am Donnerstag das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitgeteilt.