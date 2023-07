Neues Gesundheitszentrum am Klinikum in Glauchau eröffnet: Was Besucher wissen müssen

Die einen sehen es als reines Freizeitvergnügen. Die anderen nutzen es zur Prävention oder Therapie: Das am Freitag neu eröffnete Gesundheitszentrum am Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau bietet vielfältige Möglichkeiten. Was Besucher wissen müssen und warum noch nicht alle Angebote zur Verfügung stehen.