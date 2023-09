Postkarten von und für Glauchau

Judith Jacob liebt die Fotografie und ihre Heimatstadt Glauchau. Diese Kombination hat sie auf eine Idee gebracht: Postkarten für die Stadt.

Judith Jacob wurde in Glauchau geboren. Später zog es sie 20 Jahre nach Brandenburg. Trotz ihrer Abwesenheit blieb das Interesse an ihrer Heimatstadt bestehen. Sie verfolgte Veränderungen, hielt sie in Fotos fest. 2018 zog sie aus familiären Gründen zurück in ihre Heimatstadt.