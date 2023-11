Probleme beim Breitbandausbau in Glauchau

An vielen Stellen in der Stadt Glauchau wird für das Glasfasernetz gebuddelt. Doch es gibt Verunsicherung unter den Hauseigentümern, die sich finanziell am Ausbau beteiligen sollen.

Es läuft auf vollen Touren. Für den Breitbandausbau in Glauchau und den Ortsteilen wird an mehreren Stellen gebuddelt. Die aktuelle Liste zeigt zehn Straßen, die entweder voll oder halbseitig wegen der notwendigen Tiefbauarbeiten gesperrt sind. Im Auftrag des Versorgers Eins Energie in Sachsen arbeiten drei Baufirmen gleichzeitig. Ende 2024...