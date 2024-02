Remse: Unbekannte zerkratzen Lack an Pkw – 2000 Euro Schaden

Der Audi A5 am Pappelweg wurde laut Polizei auf der Fahrerseite vom vorderen bis zum hinteren Kotflügel beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung an einem Pkw in Remse. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, vergriffen sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem vergangenen Samstag, 12 Uhr, und dem späten Sonntagabend kurz vor Mitternacht an einem Audi A5, der am Pappelweg abgestellt war. Wie Polizeipressesprecherin Christina...