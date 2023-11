Schulen in Glauchau, Meerane und Waldenburg: Wo gestreikt wird und wo der Unterricht stattfindet

Die Ankündigung des Warnstreiks stellt viele Bildungseinrichtungen vor eine organisatorische Herausforderung. Drei Grundschulen sind nicht betroffen. Auch aus dem Gymnasium gibt es erste Informationen.

Die Telefone stehen in den Sekretariaten von vielen Schulen in Glauchau und Umgebung nicht still. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie der Sächsische Lehrerverband (SLV) kündigten für kommenden Dienstag einen ganztägigen Warnstreik an. Welche Auswirkungen in den Bildungseinrichtungen der Region zu erwarten sind.