So sieht der Glauchauer Weihnachtsbaum aus

Eine 17 Meter hohe Fichte ziert zur Adventszeit den Glauchauer Marktplatz. Der Baum stammt von der Baumschule Hohenstein-Ernstthal.

Sie ist um die 17 Meter hoch und etwa 40 Jahre alt. Die Fichte, die auf dem Glauchauer Markt steht und dieses Jahr in der Adventszeit als Weihnachtsbaum dient, stammt aus dem Forst der Baumschule in Hohenstein-Ernstthal. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt Glauchau eine Douglasie aus Privatbesitz auf dem Markt aufstellen lassen. Am Dienstag wurde...