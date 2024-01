Stadt Glauchau sucht Helfer für zwei Wahltermine

Wer im Wahlvorstand eines Wahllokals mitarbeiten möchte, wird gebeten, sich bei der Stadt zu melden.

Glauchau.

Die Stadtverwaltung Glauchau sucht für zwei anstehende Wahlen Helfer für die Mitarbeit in den Wahlvorständen. Am 9. Juni stehen die Europa- und die Kommunalwahlen und am 1. September die Landtagswahlen an. Die Wahlvorstände bestehen laut Stadtsprecherin Bettina Seidel aus sechs bis neun Personen und sollen am Wahltag zwischen 8 und 18 Uhr in den 15 allgemeinen Wahlräumen eine geordnete Stimmabgabe sichern. Nach Abschluss der Stimmabgabe steht dann jeweils die Auszählung der Stimmen an. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich, jeder Helfer erhält ein sogenanntes Erfrischungsgeld in Höhe von 25 Euro. Eine Bereitschaftserklärung ist im aktuellen Amtsblatt abgedruckt, die per Post, Fax oder E-Mail (wahlen@glauchau.de an die Stadt gehen kann. (kru)