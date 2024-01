Straßenfasching in Meerane: Was kosten Bier, Glühwein, Bratwürste und weitere Leckereien?

Der Parkplatz an der Karl-Heinz-Freiberger-Halle verwandelt sich am Samstag zur Schlemmermeile. Während die „Pflasterköppe“ kalte und warme Getränke verkaufen, sorgen Gastronomen für Vielfalt. Es gibt auch Ausgefallenes.

Mit Kassler gefüllte Brötchen, Sauerteigtaschen, Langos, Knobibrot und Backfisch gibt es genauso wie Crêpes, Eierkuchen und kandierte Früchte. Teilnehmer und Besucher des Straßenfaschings in Meerane müssen am Samstag garantiert nicht mit knurrendem Magen nach Hause gehen. Der Parkplatz an der Karl-Heinz-Freiberger-Halle, wo die...