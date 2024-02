Trotz millionenschweren Streits mit Glauchau: Abwasserpreise bleiben stabil

Seit Jahren streiten sich der Abwasserzweckverband und die Stadt Glauchau um Millionenbeträge, die sie gegenseitig fordern. Doch jetzt ist eine Einigung in Sicht.

Trotz jahrzehntelangen Millionenstreits bleiben die Abwasserpreise in der Region Glauchau stabil. Im Gebiet des Zweckverbandes „Lungwitztral-Steegenwiesen“ kostet die Entsorgung von Ab- und Regenwasser in diesem Jahr genausoviel wie 2023. Dabei muss der Abwasserentsorger an die Stadt Glauchau viel Geld zahlen, um den millionenschweren Streit...