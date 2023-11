Unfall in Glauchau: Ein Verletzter und drei beschädigte Fahrzeuge

Beim Anfahren vom Rand der Talstraße kollidierte ein Seat mit einem VW Golf und wurde anschließend auf einen VW Polo geschoben.

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag in Glauchau ereignet hat, ist eine Person verletzt worden und zudem hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte sich ein 19-Jähriger mit einem Pkw Seat gegen 11.45 Uhr auf der Talstraße in Höhe des Grundstücks mit der Hausnummer 77 vom Fahrbahnrand in den fließenden...