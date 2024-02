Vermisste in Glauchau leblos gefunden

Seit Dienstagabend hat die Polizei in Glauchau mit Hubschrauber und Hund nach einer vermissten 90-jährigen Frau gesucht.

Eine seit Dienstagabend vermisste Frau, Jahrgang 1933, ist in Glauchau tot aufgefunden worden. Die 90-Jährige war seit Dienstag, 20 Uhr, aus dem Krankenhaus Glauchau abgängig. Offenbar mit Suizid-Absicht. Es wurde eine Suche gestartet, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Am Mittwochvormittag wurde die Frau leblos in einem Teich...