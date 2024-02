Waldenburger Rührmaschinen-Spezialist investiert in Indien

Die STC-Engineering GmbH hat im indischen Mysore eine Niederlassung gegründet. Dabei spielt auch ein bestimmter Rekord eine Rolle.

Das Waldenburger Unternehmen STC-Engineering GmbH hat in Indien eine Niederlassung eröffnet. Sie befindet sich in Mysore in Südindien. Nach den Worten von Geschäftsführerin Janine Klatt-Eberle setze das Unternehmen einen Meilenstein in seiner globalen Präsenz. STC-Engineering sei weltweit im Bereich von Auslegung, Entwicklung und Fertigung...