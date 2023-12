Warum das Glauchauer City-Café endgültig geschlossen hat

Wer an der Schlossstraße 8 in Glauchau Brot oder Kuchen kaufen will, steht vor verschlossener Tür. Die Schließung hat Gründe.

Ein wenig hatte sich Kerstin Zentzsch vor dem Schritt gefürchtet. „Vor allem die letzten Tage waren sehr emotional", sagt die Glauchauerin. Doch heute, nach den Weihnachtsfeiertagen, sagt sie, der Schritt war richtig. Die Inhaberin des City-Cafés in der Glauchauer Innenstadt hat ihren Laden an der Schlossstraße für immer geschlossen.