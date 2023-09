Warum der Meeraner Fahrradladen schließen will

Klaus Jalowietzki betreibt das Geschäft in Meerane seit 2004. Jetzt will er aufhören und das Geschäft schließen. Es sei denn, es findet sich jemand, der den Laden in der Innenstadt übernehmen will.

Klaus Jalowietzki hat sich endgültig entschieden: Er macht Schluss. Ende des Jahres geht der in Meerane bekannte Fahrradhändler in Rente, er ist 67 Jahre alt und will sich beruflich zur Ruhe setzen. Und seinen Laden am Neumarkt 2, mitten in der Innenstadt, wird er schließen. Es sei denn, es findet sich doch noch ein Nachfolger, der den einzigen...