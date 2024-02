Warum in Waldenburg seit mehreren Tagen die blauen Tonnen draußen stehen

Seit Beginn der Winterferien stehen an den Straßenrändern in Waldenburg die blauen Tonnen herum. Das ist der Grund.

Seit mehreren Tagen stehen in Waldenburg vor den Grundstücken am Straßenrand die blauen Tonnen. Es mutet beinahe so an, als ob die Entsorgung von Papier und Pappe nicht funktioniert. Doch daran liegt es nicht, dass die Behälter das Stadtbild in Waldenburg derzeit zieren.