Was auf der B 180 in Waldenburg geplant ist

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hat weitere Bauarbeiten auf der Bundesstraße 180 in Waldenburg angekündigt. Allerdings liegen diese noch in weiter Ferne. Nach den Worten von Lasuv-Sprecherin Rosalie Stephan ist geplant, die Bahnhofstraße in der Altstadt zu sanieren. Allerdings sei man erst in einem sehr frühen Planungsstadium,...