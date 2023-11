Wenn der Glauchauer Agricola-Chor zur Familie wird

In der bevorstehenden Adventszeit haben die Sängerinnen und Sänger zahlreiche Auftritte zu bewältigen. Doch wie meistern sie diese meist stressigen Zeiten?

Die Adventszeit ist nicht nur mit Vorfreude verbunden, es mischen sich auch Hektik und Stress in den Alltag. Da geht es den Mitgliedern des Glauchauer Georgius-Agricola-Chors nicht anders. Aus dem Probenlager in Windischleuba kürzlich zurückgekehrt, stehen nun allerhand weihnachtliche Auftritte an. Nahezu jedes Wochenende sind die Sängerinnen...