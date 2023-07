Workshop in Meerane: Kinder malen erstaunliche Bilder

In dem Workshop „Black Box“ in der Galerie „At In“ zeigen Jungen und Mädchen kreativ, was in ihnen steckt.

Die Galerie „Art in" hatte sich in der ersten Ferienwoche in einen kunterbunten Malsaal verwandelt. Jungen und Mädchen waren mit Eifer und Freude dabei, eigene kreative Werke entstehen zu lassen. Angeleitet hatte sie die Leipziger Künstlerin Claudia Rößger, die im Winter bereits selbst in der Galerie ausstellte. „Jeder trägt eine Black...