125 Jahre Hohenstein-Ernstthal: Silberbüchse übergibt Karl-May-Porträt

Zum Abschluss der Festwoche zur Vereinigung der Städte Hohenstein und Ernstthal vor 125 Jahren wird am Wochenende auf dem Neumarkt in Ernstthal gefeiert. Zum Auftakt am Freitag gibt es ein Geschenk.

Zum Geburtstag gibt es Geschenke, auch wenn das Geburtstagskind eine Stadt ist. Die Silberbüchse, der Förderverein des Karl-May-Hauses, hat sich zum Auftakt des Festwochenendes auf dem Neumarkt etwas Besonderes einfallen lassen. Zur Eröffnung am Freitag, 18 Uhr, will der Verein dem Karl-May-Haus zwei Neuerwerbungen übergeben: Aus dem Besitz...