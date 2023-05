40 Tiere mussten geschlachtet werden: Callenberger Landwirt hat bis zuletzt an Vogtlandmilch geliefert

Nachdem Christian Roscher seinen Hof zurückgegeben hat, wurden 40 Kühe wegen ihres schlechten Zustandes geschlachtet. Kurz vorher wurde ihre Milch noch verarbeitet. Wie passt das zusammen?

Callenberg. Mit der Rückgabe seines Hofes einschließlich des Tierbestandes ist Christian Roscher seiner Arbeit und seiner Einkünfte beraubt: "Meine Familie und ich stehen jetzt erst einmal ohne Existenz da. Unser Hof in Bernsdorf wirft für eine fünfköpfige Familie nicht genug ab." Die Frage, wie gravierend die Vorfälle auf Roschers Hof waren, wird derzeit heiß diskutiert. Fest steht, dass Roscher mit den 80 Tieren auf dem Hof sein Geld verdient hat. Bis zuletzt hat er die Milch der Kühe an die Vogtlandmilch GmbH mit Sitz in Plauen geliefert. Dennoch wurden nach Rückgabe des Hofes 40 Tiere wegen ihres schlechten gesundheitlichen Zustandes geschlachtet, 23 davon waren trächtig. Hätte bei Vogtlandmilch nicht auffallen müssen, wenn etwas nicht stimmt?

Werte der Milchprüfung unauffällig

"Grundsätzlich bekomme ich mit, wenn etwas mit der Haltung nicht stimmt. Bei der aus Callenberg gelieferten Milch waren die Zellzahlen und Keimzahlen aber in Ordnung", sagt Vogtlandmilch-Geschäftsführer Steffen Dünger. Beide Werte sind zentrale Grundlagen für die Beurteilung bei der Milchprüfung. Die Keimzahl soll den Wert von 80.000 nicht übersteigen. Sie ist ein Maß für die Hygiene bei der Haltung. Bei der Zellzahl darf ein Wert von 350.000 nicht überschritten werden. Dieser Wert erlaubt Rückschlüsse auf die Tiergesundheit. Ein erhöhter Wert kann zum Beispiel auf eine Euterentzündung hinweisen. "Die Werte bei der Milch aus Callenberg waren unauffällig", so Steffen Dünger. Von immenser Bedeutung war die Produktion von Christian Roscher für Vogtlandmilch nicht. "Das ist ein ganz, ganz kleiner Lieferant gewesen." Insgesamt hat Vogtlandmilch 155 Lieferanten. Nach dem Skandal vor einem Jahr, als bereits einmal katastrophale Haltebedingungen angemahnt worden waren, hatte das Unternehmen dennoch an Christian Roscher festgehalten. Bis zur Rückgabe des Hofes gab es für Steffen Dünger keinen Grund, von dieser Entscheidung abzurücken: "Der Mann hat Mist gebaut letztes Jahr, aber seither hat er sich nichts mehr zuschulden kommen lassen. Wir sind regelmäßig bei dem Hof vorbeigefahren."

Redakteure haben Stall begutachtet

Mithin gab es neben der Vogtlandmilch eine weitere Instanz, der eine schlechte Bewirtschaftung aufgefallen sein müsste: Das Veterinäramt. Auch diese Behörde war regelmäßig zu Kontrollen vor Ort. Eingegriffen hat niemand. Kritik gab es stattdessen von Tierschützern. Diese haben Missstände dokumentiert und öffentlich gemacht. Doch wer wann was genau gesehen und fotografiert hat, lässt sich nicht überprüfen. Christian Roscher hat außer den offiziellen Stellen niemanden auf seinen Hof gelassen. Das muss er auch nicht, aber mit diesem Vorgehen wurde den schlimmsten Vermutungen Tür und Tor geöffnet. Zumal Fotos vorliegen, die vermeintliche oder tatsächliche Zustände dokumentieren. Christian Roscher: "Es gab viele Aktivitäten von Tierschützern auf dem Hof, zum Teil waren es mehrere Vorfälle in der Woche. Ich habe jeden Vorfall zur Anzeige gebracht." Ob er sich damit gegen Hausfriedensbruch schützen oder schlimme Zustände unter der Decke halten wollte, ist schwer nachzuweisen. Tatsache ist: Mit der "Freien Presse" hatte Christian Roscher im vergangenen Jahr gesprochen. Im Spätsommer durften die Redakteure auch in den Stall schauen. Eine unmittelbare Vernachlässigung wurde dabei nicht festgestellt. Doch es ging um eine einmalige Begutachtung, die keine Rückschlüsse darauf zulässt, wie es zu anderen Zeiten aussieht.

Berufsstand in Verruf gebracht

"Wir müssen sehen, dass wir zurück ins Leben finden", so Christian Roscher. Tiere hat der Landwirt derzeit keine mehr. Auf dem Hof der Familie in Bernsdorf gibt es nur Flächenbewirtschaftung. Doch Roscher gibt sich kämpferisch: "Es werden wieder Tiere kommen, aber wann und in welchem Umfang steht noch nicht fest." Für Steffen Dünger sind die Vorwürfe der Tierquälerei ein Problem, welches weit über den betroffenen Hof in Callenberg hinaus wirkt: "Bei Christian Roscher war diese Diskussion vor einem Jahr das Ergebnis einer Woche schlechter Haltung, aber damit wird ein ganzer Berufsstand in Verruf gebracht. Dieser Streit wurde auf dem Rücken der Kühe ausgetragen." (czd)