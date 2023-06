Biker am Sachsenring schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Hohenstein-Ernstthal schwer verletzt worden. Der 58-jährige Biker war laut Polizeiangaben mit seiner Honda am späten Mittwochabend auf der Straße Am Sachsenring zwischen dem Gewerbegebiet „An der Baumschule“ und der Autobahnauffahrt Hohenstein-Ernstthal unterwegs.