Callenberg: Gartengiganten locken Neugierige an

Das Kürbisfest im Ortsteil Reichenbach war am Sonntag Anziehungspunkt. Zwölf Kürbisse kamen dabei auf die Waage.

Mehrere Hundert Kilo Kürbis und mehrere Hundert Besucher gab es am Sonntagnachmittag an der Kulturellen Begegnungsstätte in Reichenbach, wo das Kürbisfest einmal mehr der Renner war. Für Spannung sorgte dabei der Wettbewerb um den schwersten Kürbis der Gemeinde Callenberg. Iris Richter, die zu den Helfern beim Fest gehörte, hatte das...