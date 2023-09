Dauerhafte Ausstellung in Oberlungwitz wird angestrebt

2200 Besucher kamen zur Sonderausstellung „Heimatstube trifft Strumpfgeschichte“. Nun wird nach Wegen gesucht, sie auf Dauer zeigen zu können.

In der Strumpfstadt Oberlungwitz, die in diesem Jahr das 750. Jubiläum ihrer Ersterwähnung feiert, wird nach einer Zukunft für die Ausstellung „Heimatstube trifft Strumpfgeschichte“ gesucht. Sie wurde offiziell bis Mitte September in einem Gebäude des Rogo-Tauscher-Areals an der Hofer Straße gezeigt. „Wie es weitergeht, liegt in vielen...