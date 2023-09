Der Lichtensteiner Nachtwächter bekommt am Sonntag Verstärkung

In Lichtenstein findet ein besonderer Stadtrundgang statt. Dabei wird nicht nur aus der Geschichte erzählt.

Am Sonntag wird die Lichtensteiner Geschichte auf besondere Weise erlebbar sein. Denn der Nachtwächterrundgang mit Christian Bretschneider findet diesmal in ungewöhnlicher Form statt. Besondere Episoden werden an der Originalschauplätzen auch schauspielerisch zu erleben sein, denn Nachtwächter und Geschichtsverein haben sich Unterstützung...