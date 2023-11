Eisschollen fallen auf A 4 bei Glauchau und Hohenstein-Ernstthal von Lastern auf Autoscheiben

Von mehreren Lastern sind größere Eisbrocken gefallen und haben Autoscheiben beschädigt. Die Polizei erinnert an die Pflichten vor dem Fahrtbeginn.

Hohenstein-Ernstthal/Glauchau.

Zwei Autofahrer mussten am Mittwoch mit kaputten Frontscheiben von der A 4 in die Werkstatt, weil Eisplatten von Lastern die Scheiben beschädigt hatten. Laut Polizei fiel am Mittag eine Eisscholle auf der Fahrbahn Richtung Erfurt kurz vor der Anschlussstelle Hohenstein-Ernstthal von einem Laster auf der Scheibe eines VW. Der Sachschaden betrug rund 1000 Euro. Am Nachmittag musste ein weiterer Autofahrer auf der Gegenspur in Höhe Glauchau-Ost seine Fahrt unterbrechen. Auch auf die Frontscheibe seines Wagens war von einem Laster eine Eisplatte gefallen. Im Raum Chemnitz gab es zwei weitere ähnliche Fälle. Die Polizei erinnerte an die Pflicht, Fahrzeuge vor der Fahrt von Schnee und Eis zu befreien. (kru)