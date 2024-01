Frau bei Unfall in Hohenstein verletzt

Im Stadtzentrum stießen zwei Autos aneinander. Die Folge: Eine Verletzte und 5000 Euro Schaden.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es in der Innenstadt von Hohenstein-Ernstthal gekommen. Wie die Polizei am Samstagmittag mitteilte, ereignete sich der Zusammenstoß zweier Fahrzeuge an der Einmündung des Pfarrhains zur Schulstraße.