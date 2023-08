Hohenstein-Ernstthal: B 180 soll ab Samstag frei sein

Seit 10. Juli laufen die Arbeiten am dritten Bauabschnitt der B 180 westlich von Hohenstein-Ernstthal – was teils erhebliche Einschränkungen unter anderem für Firmen in diesem Bereich zur Folge hat. Von Anfang an war Freitag, der 18. August, als Endtermin für die Fahrbahnerneuerung anvisiert. Dabei bleibt es laut Auskunft des zuständigen...